الإثنين 15 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الإمارات تدين حادثة إطلاق النار على دونالد ترامب

الحرس الشخصي يحيط بترامب عقب محاولة الاغتيال وتظهر على وجه ترامب دماء (أ ف ب)
15 يوليو 2024 01:30

أبوظبي، واشنطن (وام، وكالات)

أخبار ذات صلة
زعماء بالعالم يدينون استهداف ترامب
حمدان بن محمد: نجدد العهد بمواصلة السير على نهج زايد وراشد

أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي تعرض لها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي أدت إلى إصابته ومقتل وإصابة آخرين، معربةً عن أسفها الشديد لوقوع هذه الحادثة المؤسفة.
وعبرت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تضامنها مع المرشح الرئاسي دونالد ترامب وعائلته، وحكومة وشعب الولايات المتحدة في هذه الواقعة، كما أعربت عن أمنياتها له بالتعافي والشفاء العاجل. كما أكدت الوزارة إدانة دولة الإمارات الشديدة لهذه الأعمال المتطرفة والإجرامية، ورفضها الدائم لأشكال العنف كافة.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الأميركية والشعب الأميركي الصديق ولأهالي وذوي ضحية هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وأكدت حملة ترامب الانتخابية أنه بخير بعد أن تم إخراجه من قبل أفراد وكالة الخدمة السرية من تجمع انتخابي حاشد في ولاية بنسلفانيا عقب سماع دوي طلقات نارية بين الحشد. 
وأسفرت المحاولة عن مقتل أحد الحاضرين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، بينما قتل المسلح الذي قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «إف بي آي» إن اسمه توماس ماثيو كروكس وعمره (20 عاماً) على يد عملاء الخدمة السرية الأميركية. 
وقال المتحدث باسم حملة ترامب الانتخابية ستيفن تشيونغ، في بيان «الرئيس ترامب (البالغ من العمر 78 عاماً)، يشكر سلطات إنفاذ القانون والمستجيبين الأوائل على تحركهم السريع خلال هذا الفعل الشنيع». 
وأضاف المتحدث «إنه بخير وتم إخضاعه للفحوص في منشأة طبية محلية»، لافتاً إلى أن الحملة ستقدم المزيد من التفاصيل لاحقاً. 
من جانبها، قالت الخدمة السرية لحماية كبار الشخصيات بما يشمل الرؤساء الأميركيين ومرشحي الرئاسة في بيان، إن «الرئيس السابق بخير». 
في غضون ذلك، قال البيت الأبيض، إن «الرئيس الأميركي جو بايدن تلقى إحاطة أولية حول الحادث خلال تجمع انتخابي للرئيس السابق ترامب». 
وكانت شبكة «سي إن إن» الإخبارية قد ذكرت أن ترامب تعرض لإصابة لم تكشف طبيعتها أثناء تجمع انتخابي في بنسلفانيا وقالت إن «المنظمين في حملة ترامب قطعوا الكلمة التي كان يلقيها الرئيس السابق بعد أن تعرض لحادث لم يحدد نوعه، ثم غادر التجمع وسط حراسة مشددة». 
وبثت وسائل الإعلام الأميركية لقطات تظهر إصابة ترامب في وجهه قبل مغادرته المكان. ودعا ترامب أمس، مواطني بلاده إلى «الوقوف متحدين». 
وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به «تروث سوشال»: «كان الله وحده هو الذي منع حدوث ما لا يمكن تصوره». 
نعي
نعى ترامب الضحايا في الحادث، وقال «نرسل حبنا إلى الضحايا الآخرين وعائلاتهم، نصلي من أجل شفاء المصابين، ونحتفظ في قلوبنا بذكرى المواطن الذي قتل على نحو مروع». 
وتابع السياسي الجمهوري: «من الأهمية بمكان أكثر من أي وقت مضى أن نقف متحدين، ونظهر معدننا الحقيقي كأميركيين، بالبقاء أقوياء ومصممين، وألا نسمح للشر بأن ينتصر». 
 ومع اقتراب المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري المقرر أن ينطلق في ميلووكي بولاية ويسكونسن اليوم الاثنين، قال ترامب إنه يتطلع إلى «التحدث إلى أمتنا العظيمة»، حيث سيتلقى الترشيح الرسمي للحزب في الانتخابات الرئاسية.

الإمارات
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الانتخابات الأميركية
جو بايدن
محاولة اغتيال
آخر الأخبار
صور.. تفاصيل محاولة اغتيال ترامب لحظة بلحظة
الأخبار العالمية
صور.. تفاصيل محاولة اغتيال ترامب لحظة بلحظة
اليوم 17:52
إسبانيا تسطع في سماء أوروبا بـ «النجمة القياسية»
الرياضة
إسبانيا تسطع في سماء أوروبا بـ «النجمة القياسية»
15 يوليو 2024
الحرس الشخصي يحيط بترامب عقب محاولة الاغتيال وتظهر على وجه ترامب دماء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تدين حادثة إطلاق النار على دونالد ترامب
15 يوليو 2024
أنصار ترامب ملطخين بالدماء في المدرجات بعد إطلاق النار على المرشح الجمهوري (أ ف ب)
الأخبار العالمية
زعماء بالعالم يدينون استهداف ترامب
15 يوليو 2024
شاب فلسطيني يقف قرب مناطق تعرضت للقصف في المواصي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مدرسة وسط غزة
15 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©