الإمارات تدين حادثة إطلاق النار على دونالد ترامب

أبوظبي، واشنطن (وام، وكالات)

أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي تعرض لها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي أدت إلى إصابته ومقتل وإصابة آخرين، معربةً عن أسفها الشديد لوقوع هذه الحادثة المؤسفة.

وعبرت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تضامنها مع المرشح الرئاسي دونالد ترامب وعائلته، وحكومة وشعب الولايات المتحدة في هذه الواقعة، كما أعربت عن أمنياتها له بالتعافي والشفاء العاجل. كما أكدت الوزارة إدانة دولة الإمارات الشديدة لهذه الأعمال المتطرفة والإجرامية، ورفضها الدائم لأشكال العنف كافة.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الأميركية والشعب الأميركي الصديق ولأهالي وذوي ضحية هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت حملة ترامب الانتخابية أنه بخير بعد أن تم إخراجه من قبل أفراد وكالة الخدمة السرية من تجمع انتخابي حاشد في ولاية بنسلفانيا عقب سماع دوي طلقات نارية بين الحشد.

وأسفرت المحاولة عن مقتل أحد الحاضرين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، بينما قتل المسلح الذي قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «إف بي آي» إن اسمه توماس ماثيو كروكس وعمره (20 عاماً) على يد عملاء الخدمة السرية الأميركية.

وقال المتحدث باسم حملة ترامب الانتخابية ستيفن تشيونغ، في بيان «الرئيس ترامب (البالغ من العمر 78 عاماً)، يشكر سلطات إنفاذ القانون والمستجيبين الأوائل على تحركهم السريع خلال هذا الفعل الشنيع».

وأضاف المتحدث «إنه بخير وتم إخضاعه للفحوص في منشأة طبية محلية»، لافتاً إلى أن الحملة ستقدم المزيد من التفاصيل لاحقاً.

من جانبها، قالت الخدمة السرية لحماية كبار الشخصيات بما يشمل الرؤساء الأميركيين ومرشحي الرئاسة في بيان، إن «الرئيس السابق بخير».

في غضون ذلك، قال البيت الأبيض، إن «الرئيس الأميركي جو بايدن تلقى إحاطة أولية حول الحادث خلال تجمع انتخابي للرئيس السابق ترامب».

وكانت شبكة «سي إن إن» الإخبارية قد ذكرت أن ترامب تعرض لإصابة لم تكشف طبيعتها أثناء تجمع انتخابي في بنسلفانيا وقالت إن «المنظمين في حملة ترامب قطعوا الكلمة التي كان يلقيها الرئيس السابق بعد أن تعرض لحادث لم يحدد نوعه، ثم غادر التجمع وسط حراسة مشددة».

وبثت وسائل الإعلام الأميركية لقطات تظهر إصابة ترامب في وجهه قبل مغادرته المكان. ودعا ترامب أمس، مواطني بلاده إلى «الوقوف متحدين».

وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به «تروث سوشال»: «كان الله وحده هو الذي منع حدوث ما لا يمكن تصوره».

نعي

نعى ترامب الضحايا في الحادث، وقال «نرسل حبنا إلى الضحايا الآخرين وعائلاتهم، نصلي من أجل شفاء المصابين، ونحتفظ في قلوبنا بذكرى المواطن الذي قتل على نحو مروع».

وتابع السياسي الجمهوري: «من الأهمية بمكان أكثر من أي وقت مضى أن نقف متحدين، ونظهر معدننا الحقيقي كأميركيين، بالبقاء أقوياء ومصممين، وألا نسمح للشر بأن ينتصر».

ومع اقتراب المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري المقرر أن ينطلق في ميلووكي بولاية ويسكونسن اليوم الاثنين، قال ترامب إنه يتطلع إلى «التحدث إلى أمتنا العظيمة»، حيث سيتلقى الترشيح الرسمي للحزب في الانتخابات الرئاسية.