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روسيا تعلن حالة طوارئ بسبب حرائق الغابات

حريق غابات في روسيا
15 يوليو 2024 00:59

أعلن أندريه كرافشينكو رئيس بلدية "نوفوروسيسك" الروسية الواقعة على البحر الأسود، الأحد، فرض حالة الطوارئ، مع انتشار حرائق الغابات في منطقة تبلغ مساحتها 22 هكتارا.
تسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية والعواصف الرعدية الجافة في اندلاع حرائق غابات في أنحاء روسيا خلال الأسابيع القيلة الماضية، بدءا من منطقة "توفا" في سيبيريا إلى جمهورية ساخا في منطقة الشرق الأقصى.
وأظهرت صور، نشرها كرافشينكو، رجال إطفاء وهم يحاولون إخماد الحرائق ومساحات شاسعة من الأراضي والأشجار المحروقة.
وقال رئيس بلدية "نوفوروسيسك"، على تطبيق "تلغرام"، إن حافلات أُعدت لإجلاء نحو 200 شخص من المناطق المعرضة للخطر، وإن طائرات هليكوبتر تعمل على إخماد الحرائق.

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