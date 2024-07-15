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الأمم المتحدة تسجل ركوداً في معدلات تلقيح الأطفال في العالم

الأمم المتحدة تسجل ركوداً في معدلات تلقيح الأطفال في العالم
15 يوليو 2024 10:15

 رصدت منظمة الأمم المتحدة ركوداً في معدلات تلقيح الأطفال عبر العالم، مسجلة أن هذه المعدلات لم تعد بعد إلى مستوياتها قبل جائحة كوفيد-19.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية في بيان مشترك أنه كان هناك 2.7 مليون طفل إضافي لم يتم بعد تلقيحهم، أو تلقوا تلقيحاً بشكل غير كامل خلال سنة 2023، وذلك مقارنة بمستويات 2019، قبل تفشي الجائحة.
وأعربت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف، عن أسفها لكون "أحدث الاتجاهات تظهر أن العديد من البلدان لا تزال تهمل عدداً كبيراً من الأطفال".
فخلال 2023، تلقى 84 بالمائة فقط من الأطفال في هذه الفئة العمرية الذين كان ينبغي أن يتلقوا هذا اللقاح، أي 108 ملايين، تلقوا بالفعل ثلاث جرعات من لقاح الخناق والكزاز والسعال الديكي، حيث تعد الجرعة الثالثة مؤشراً رئيسياً على معدل التغطية العالمية باللقاحات، وذلك وفقا للبيانات التي نشرتها الوكالتان الأمميتان.

ولم تتغير هذه النسبة منذ 2022، مما يعني أن التقدم المتواضع الذي تم تسجيله آنذاك، بعد الانخفاض الحاد بسبب أزمة كوفيد-19، قد تعثر، حسب المصدر ذاته. وكان هذا المعدل يبلغ 86 بالمائة في 2019، قبل تفشي الجائحة.
وأقرت كيت أوبراين، رئيسة قسم التلقيح في منظمة الصحة العالمية، في تصريح للصحافة، بتسجيل تأخير، موضحة أن "تغطية التطعيم العالمية لم تتعاف بعد بشكل كامل من الانخفاض التاريخي الذي لوحظ خلال الجائحة".
وحسب المعطيات، فإن 14.5 مليون طفل في العالم لم يلتقوا أي جرعة تطعيمية خلال سنة 2023، وهو رقم في ارتفاع، إذ كان هناك 13.9 مليون في 2022، و12.8 مليون في عام 2019. 

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