روسيا تحبط هجوما استخدمت فيه 25 طائرة مسيرة

أسقطت روسيا 25 مسيّرة أوكرانية في غرب البلاد وفوق شبه جزيرة القرم، على ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية وحاكم محلي اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة، في منشور عبر تطبيق تلغرام "دمّرت الدفاعات الجوية واعترضت 22 مسيّرة".

وأسقطت 15 مسيّرة فوق منطقة بريانسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا وست مسيّرات في شبه جزيرة القرم وواحدة في ليبيتسك.

وعلى صعيد متصل، أكّد حاكم كورسك إسقاط ثلاث مسيّرات أخرى.

وهاجمت أوكرانيا الأراضي الروسية هذه السنة مستهدفة خصوصا منشآت طاقة تقول إنها توفر المحروقات للجيش.

ويستخدم الطرفان المسيّرات من بينها تلك المتفجرة التي يبلغ مداها مئات الكيلومترات خلال الأزمة التي بدأت في فبراير 2022.