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روسيا توجه تحذيرا إلى الناتو واليابان

قوات عسكرية متعددة الجنسيات من حلف الناتو
15 يوليو 2024 18:01

روسيا توجه تحذيرا إلى الناتو واليابان
وجهت روسيا، اليوم الاثنين، تحذيرا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) واليابان بشأن مناوراتهما العسكرية المشتركة.
ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن أندريه رودينكو نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن أي توسيع لنطاق التدريبات العسكرية بين الحلف واليابان لن يؤدي سوى إلى تصعيد التوتر.
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في وقت سابق من هذا الشهر، إن توطيد التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية يسلط الضوء على حاجة طوكيو إلى إقامة علاقات أقوى مع حلف شمال الأطلسي.
كان الكرملين حذّر، السبت، من أن نشر صواريخ أميركية بعيدة المدى في ألمانيا يهدد بعودة الحرب الباردة بين روسيا والدول الأعضاء في حلف الناتو.
وأعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، أنها ستنشر في 2026 صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا وأكثر تطورا من تلك التي تنشرها حاليا في أوروبا.

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المصدر: وكالات
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