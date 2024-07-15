ترامب يعلّق على إسقاط دعوى قضائية ضده

علّق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على قرار القضاء، اليوم الاثنين، إسقاط الدعوى المتعلقة بقضية جنائية تتهمه بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.

ودعا المرشح الجمهوري، الساعي للعودة إلى البيت الأبيض، إلى إسقاط كل الدعاوى بحقه بعد قرار اليوم.

وقال ترامب، على منصة "تروث سوشال" الخاصة به، إن "حفظ قضية الاتهام غير المشروع في فلوريدا يجب أن يكون الخطوة الأولى، على أن يتبعها سريعا إسقاط كل" الدعاوى بحقه.

وأمرت القاضية آيلين كانون، في وقت سابق اليوم، بحفظ القضية معتبرة أن تعيين المدعي الخاص جاك سميث كان مخالفا للقانون.

كان ترامب ملاحقا مع اثنين من مساعديه الشخصيين لاحتفاظه بوثائق سرية في مقر إقامته الخاص "مارالاغو" بولاية فلوريدا.

ووجهت إلى الرئيس السابق، في إطار هذه القضية، تهم بتعريض الأمن القومي للخطر من خلال الاحتفاظ بهذه الوثائق وبينها خطط عسكرية أو معلومات بشأن أسلحة نووية، بعد انتهاء ولايته، بدلا من تسليمها للمحفوظات الوطنية بحسب ما ينص عليه القانون.

هناك قانون آخر، بشأن التجسس، يحظر الاحتفاظ بأسرار دولة في أماكن غير مصرح بها وغير آمنة.

كما كان الرئيس السابق متهما بمحاولة إتلاف أدلة في هذه القضية. والتهم الأشد يعاقب عليها بالسجن عشر سنوات.