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قتلى جراء حريق غابات في تركيا

حرائق غابات في تركيا تخلف خسائر في الأرواح
15 يوليو 2024 20:14

أفادت وسائل إعلام تركية بأن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، اليوم الاثنين، في حريق غابات بمنطقة سياحية في ولاية إزمير غرب البلاد.
وقالت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية إن الجثث عثر عليها في منطقة الحريق الواقعة على بعد نحو 70 كيلومترا جنوب غرب مدينة إزمير.
وقالت الوكالة إن الجهود مستمرة للسيطرة على الحريق الذي اندلع لسبب مجهول في منطقة غابات في "ألاتشاتي".
وذكرت الوكالة أنه تم نشر طائرتين قاذفتين للمياه وأربع مروحيات و16 شاحنة صهريج وتم إجلاء السكان.
شهدت تركيا، التي وصلت درجات الحرارة فيها إلى 40 درجة وما فوق خلال النهار في العديد من المحافظات منذ شهر، سلسلة حرائق في الأسابيع الأخيرة تمت السيطرة على معظمها بسرعة.
وقضى 15 شخصا نهاية يونيو الماضي، في حريق اندلع ليلاً جنوب شرق تركيا.
وأتت الحرائق على ما يقارب 44 ألف هكتار في تركيا عام 2024، وفقًا لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي.
تعود الحرائق، التي تتزايد في جميع أنحاء العالم، إلى ظواهر مختلفة توقعها العلماء بسبب ارتفاع حرارة الأرض.
ويشكل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة موجات الحر وانخفاض هطول الأمطار في بعض الأماكن، مزيجا مثاليا لاندلاع الحرائق التي تمتد بسهولة أكبر عندما تكون النباتات والتربة جافة جدًا.

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المصدر: آ ف ب
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حرائق غابات
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