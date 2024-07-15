زيلينسكي يخطط لقمة جديدة للسلام بحضور روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنه يهدف إلى إعداد خطة بحلول نوفمبر المقبل تُمكن كييف من عقد قمة دولية ثانية حول رؤيته للسلام في أوكرانيا وإنه ينبغي حضور ممثلين عن روسيا في هذه القمة.

واستضافت أوكرانيا وُفودا من 92 دولة في قمة أولى عُقدت في سويسرا الشهر الماضي لعرض خطتها للسلام. ولم توجَّه دعوة إلى روسيا لحضور تلك القمة.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي في العاصمة الأوكرانية كييف "حددت هدفا يتمثل في أن تكون لدينا خطة جاهزة تماما في نوفمبر... أرى أنه ينبغي حضور ممثلين عن روسيا في القمة الثانية".

وأدلى زيلينسكي بالتعليقات بعد عودته من زيارة للعاصمة الأميركية واشنطن لحضور قمة حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي.

وقال نائب لوزير الخارجية الروسي الأسبوع الماضي إن موسكو لن تحضر قمة ثانية لمتابعة ما طُرح في الأولى.

وناقشت القمة الأولى ثلاثا من عشر نقاط طرحتها أوكرانيا باعتبارها "صيغة" للسلام يقترحها زيلينسكي، وهي الأمن الغذائي والسلامة النووية والإفراج عن الأسرى.