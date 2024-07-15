ترامب يختار نائبه لخوض انتخابات الرئاسة

اختار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الاثنين، جيمس ديفيد فانس السيناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو، لمنصب نائب الرئيس.

وكتب ترامب في منشر على منصته "تروث سوشال"، أنه "بعد مداولات وتفكير مطول، ومع الأخذ في الاعتبار المواهب الهائلة للعديد من الآخرين، قررت أن الشخص الأنسب لتولي منصب نائب رئيس الولايات المتحدة هو السيناتور جي دي فانس من ولاية أوهايو العظمى".

واضاف ترامب ""بوصفه نائبا للرئيس، سيواصل جي دي النضال من أجل دستورنا، والوقوف إلى جانب قواتنا، وسيبذل كل ما في وسعه لمساعدتي في جعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

وقد يؤدي اختيار جيمس ديفيد فانس، مؤلف مذكراته الأكثر مبيعا، إلى زيادة احتمالات مشاركة أنصار ترامب في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل، حيث يتمتع بشعبية كبيرة بين قاعدة الجمهوريين في ولايته أوهايو.

ونجا الرئيس السابق (78 عاما) من محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، يوم السبت، على يد مسلح لا تزال دوافعه مجهولة.

وقد أشاد العديد من أبرز مؤيدي ترامب، بما في ذلك المستشار الكبير السابق ستيف بانون والابن الأكبر لترامب، دونالد ترامب جونيور، بالسناتور فانس.

وسيمثل فانس، البالغ من العمر 39 عامًا، جيلًا أصغر سنًا في الانتخابات التي يتنافس فيها ترامب والرئيس جو بايدن، 81 عامًا، مما يوفر ثقلًا موازنًا لمرشح الحزب الديمقراطي ونائبته كامالا هاريس، 59 عامًا.

في اختيار فانس، تجاوز ترامب المتنافسين المحتملين الآخرين بما في ذلك أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي ماركو روبيو وتيم سكوت وحاكم داكوتا الشمالية دوج بورجوم.