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الجيش العراقي يقتل عناصر من «داعش» في كركوك

أرشيفية
16 يوليو 2024 01:22

هدى جاسم (بغداد)

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي مقتل عدد من الإرهابيين في تنظيم داعش بعملية نوعية شرق صلاح الدين في كركوك العراقية.
وذكرت في بيان لخلية الإعلام الأمني أنه «بعد العملية الأمنية الناجحة التي نفذت في ناحية (قره هنجير) شرق كركوك من قبل الوحدات الأمنية في محافظة السليمانية، والتي أسفرت عن قتل أحد عناصر عصابات داعش وإلقاء القبض على إرهابي آخر، كشفت التحقيقات مع العنصر المعتقل عن وجود وكر مهم لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي في جبال بلكانه ضمن قاطع عمليات شرق صلاح الدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع».
وأضافت، أنه وبالتنسيق العالي بين جهاز الأمن الوطني وأجهزة إقليم كردستان وبإشراف ومتابعة وتخطيط خلية الاستهداف الجوي التابعة لقيادة العمليات المشتركة واستخدم الموارد الفنية، تم رصد الوكر وبداخله عناصر إرهابية.
وأوضح البيان أن سلاح الجو العراقي تمكن من استهداف الوكر، وتدميره بالكامل على العناصر الإرهابية.

الجيش العراقي
العراق
داعش
كركوك
مكافحة الإرهاب
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