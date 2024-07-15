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الأمن اللبناني يخلي بلدة من النازحين السوريين

طفل سوري لاجئ في لبنان (أرشيفية)
16 يوليو 2024 01:23

بيروت (وكالات) 

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قام الأمن اللبناني بإخلاء بلدة في شمال البلاد من النازحين السوريين لعدم حيازتهم الوثائق القانونية المطلوبة.
ووفق الوكالة الوطنية للإعلام أمس، «قامت دوريات من مديرية أمن الدولة في الشمال بإخلاء بلدة كفرحزير من النازحين السوريين، الذين كانت قد أنذرتهم قبل فترة، بوجوب إخلاء أماكن سكنهم لعدم استحواذهم على الوثائق القانونية المناسبة». 
يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ حوالي مليوني نازح، ويطالب لبنان المفوضية العليا لشؤون النازحين، بتزويده بالبيانات الخاصة بالنازحين السوريين.
وطالما حث المسؤولون اللبنانيون المجتمع الدولي على إعادة توطين اللاجئين في بلدان أخرى أو مساعدتهم على العودة إلى سوريا. 
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن عدد النازحين السوريين في بلاده بات يناهز ثلث عدد المواطنين، مشدداً على رفض تحوّل لبنان إلى «وطن بديل».
حديث ميقاتي جاء خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة بيروت عقب محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين ورئيس جمهورية قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس.

الأمن اللبناني
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