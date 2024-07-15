%43 من الأوكرانيين يؤيدون إجراء مفاوضات مع روسيا

كييف (د ب أ)

أظهر مسح جديد أمس، أن نحو ثلث الأوكرانيين يعارضون بشدة إجراء محادثات سلام مع الكرملين، وذلك بعد أكثر من عامين على بدء الأزمة الأوكرانية.

ويؤيد ما يقدر ب43% من الأوكرانيين إجراء مفاوضات مع روسيا، بينما يعارضها 35% ولم يحسم 21% رأيهم، بحسب مسح تمثيلي أجراه مركز رازومكوف الشهير للأبحاث نيابة عن موقع «زيركالو تازنيا» الإخباري.

ويؤيد سكان المناطق الوسطى والجنوبية من أوكرانيا بالأخص، بدء مفاوضات رسمية مع موسكو، بنسب 49% و60% على التوالي. والآراء في شرق البلاد، حيث القتال كثيف مازال مستمراً، منقسمة بشكل متساو بين مؤيدي المفاوضات والمعارضين لها ومن لم يحسموا رأيهم.

غير أن الأغلبية الساحقة للمشاركين في المسح رفضوا شروط السلام التي وضعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتطالب موسكو أوكرانيا بالتنازل عن 20% من أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، والمناطق الشرقية دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون التي تسيطر روسيا عليها جزئياً فقط.

وبالإضافة لذلك، يقول بوتين إنه يجب على كييف التخلي عن طموحها للانضمام لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي.

ويعارض أكثر من 80% من الأوكرانيين الذين شملهم الاستطلاع تقديم تنازلات إقليمية، بينما يرفض 76% رفع العقوبات عن روسيا ويعارض أقل من 60% وضعاً محادياً لأوكرانيا.

وأجري المسح من جانب مركز رازومكوف ومقره كييف في نهاية يونيو، بمشاركة 2027 من الأوكرانيين فوق 18 عاماً في كل مناطق البلاد التي مازالت تسيطر عليها أوكرانيا.