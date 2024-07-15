رئيسة وزراء استونيا مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية

فيلنيوس (رويترز)

قالت الرئاسة في استونيا إن رئيسة الوزراء كاجا كالاس قدمت استقالتها أمس لتولي منصب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

وبرزت كالاس (47 عاماً) بوصفها منتقداً قوياً لروسيا المجاورة منذ أن أصبحت رئيسة للوزراء في أوائل عام 2021. وضغطت على حلفاء استونيا في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي لتقديم دعم غير مشروط لأوكرانيا.

وتحت قيادتها، أصبحت إستونيا، وهي جمهورية صغيرة تقع على بحر البلطيق ويبلغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة، واحدة من أكبر الجهات المانحة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا على أساس نصيب الفرد.

وقادت «كالاس» حزب الإصلاح الليبرالي للفوز في الانتخابات البرلمانية عامي 2019 و2023 وترأس الحكومة منذ عام 2021.

واختار حزب «الإصلاح» وزيرة المناخ كريستين ميهال لتصبح رئيسة وزراء استونيا القادمة، في انتظار مفاوضات إعادة تشكيل الحكومة مع شريكيه في الائتلاف، حزب استونيا 200 الليبرالي والديمقراطيين الاشتراكيين.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة في استونيا إن كالاس ستواصل مهام عملها مؤقتاً حتى تأكيد تشكيل الحكومة المقبلة بحلول أوائل أغسطس.

ومن المقرر أن ينتخب حزبها زعيمه الجديد في الثامن من سبتمبر المقبل.