ترامب مرشحاً رسمياً للرئاسة وفانس نائباً للرئيس

ويسكونسون (وكالات)

اختار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب «جيه.دي فانس» السيناتور «الجمهوري» عن ولاية أوهايو لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية.

وأفصح ترامب أمس عن اختياره «فانس» عبر منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، وذلك بالتزامن مع بدء المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي بدأ أمس ويستمر 4 أيام في ميلووكي بولاية ويسكونسن لإعلان مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية.

وخلال المؤتمر اختار الحزب «الجمهوري» الأميركي رسميا دونالد ترامب كمرشحه للرئاسة.

وكان عشرات آلاف من أنصار دونالد ترامب اجتمعوا أمس بمدينة ميلووكي في ولاية ويسكونسون في إطار المؤتمر العام للحزب «الجمهوري» الذي يعقد من 15 إلى 18 يوليو الجاري، وسط توتر شديد غداة محاولة اغتيال كادت أن تودي بحياة الرئيس الأميركي السابق.

والموقع الذي اختير لعقد المؤتمر هو مجمع رياضي ضخم وحديث، جدرانه مغطاة بصور كبيرة للرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الذي يسعى لأن يصبح الرئيس السابع والأربعين.

الحدث الأبرز في مؤتمر الحزب «الجمهوري» هو إعلان هوية نائب دونالد ترامب إذا فاز في الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر المقبل.

وكانت ثلاثة أسماء مطروحة لهذا المنصب: جي دي فانس، الكاتب الذي انتخب نائباً في الكونغرس، و دوغ بورغوم ، حاكم داكوتا الشمالية، وماركو روبيو السيناتور المؤثر من ولاية فلوريدا. وبعد اختيار ـ«فانس» لمنصب نائب الرئيس ، سيلقي كلمة مساء غد الأربعاء في القاعة الرئيسة للمؤتمر.

وستكون المواضيع الرئيسة لهذا الاجتماع: القدرة الشرائية والهجرة والجريمة والأمن الذي تضمنه دولة قوية.

أما شعار المؤتمر فهو «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً»، وهو شعار دونالد ترامب خلال الحملة الانتخابية لعام 2016.

لكن ذروة هذا الحدث ستكون الخميس عندما ستتم تسمية دونالد ترامب رسمياً مرشح الحزب.

ومع أكثر من 50 ألف مشارك، يتوقّع أن يحاط الحدث بتدابير أمنية مشددة، خصوصاً مع الأخذ في الاعتبار محاولة الاغتيال السبت الماضي.

وضع في محيط وسط المدينة سياج كبير يحرسه عناصر في جهاز الخدمة السرية الذي شدّد أول أمس على أنه «مستعد تماماً» لضمان الأمن في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

على صعيد آخر، وجه الملك تشارلز الثالث عاهل المملكة المتحدة أمس رسالة إلى دونالد ترامب بعد محاولة اغتيال الرئيس «الجمهوري» السابق، حسبما أفاد قصر باكينغهام.

نقلت الرسالة الشخصية من الملك التي لم يكشف مضمونها إلى ترامب عبر السفارة البريطانية في واشنطن.

وكان رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر أكد على منصة إكس أن «العنف السياسي بأي شكل من الأشكال لا مكان له في مجتمعاتنا».

ثم تحدث ستارمر بعد الظهر مباشرة مع ترامب كما أعلن دوانينغ ستريت لتقديم التعازي لعائلات الضحية والمصابين.

في الأثناء رفضت قاضية أميركية أمس قضية جنائية تتهم ترامب بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية.

واعتبر ترامب القرار “خطوة أولى” يجب أن “يتبعها وبشكل سريع التوقف عن جميع عمليات مطاردة الساحرات”، قائلا إن القضايا الجنائية المختلفة المرفوعة ضده “مؤامرة للتدخل في الانتخابات”.

ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن أول أمس إلى «خفض التوتر» بعد محاولة اغتيال خصمه «الجمهوري»، مشدداً على أنه «لا مكان لهذا النوع من العنف في أميركا»، قبل أن يدعو الأمة إلى «الاتحاد».

ويقدّر خبراء أن الهجوم على دونالد ترامب يمكن أن يفيده انتخابياً، مستشهدين بسابقة رونالد ريغان الذي نجا من محاولة اغتيال عام 1981.