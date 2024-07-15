إندونيسيا تعتزم زيادة مساهمتها لـ«الأونروا»

جاكرتا (وكالات)

تلتزم إندونيسيا بزيادة المساهمات الطوعية المنتظمة بواقع 1.2 مليون دولار، لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، كأحد أشكال الدعم الملموس لعملها مع اللاجئين الفلسطينيين.

ونقلت وكالة أنباء «أنتارا» الإندونيسية عن الخارجية الإندونيسية قولها في بيان مكتوب صدر أمس: «أعلنت الحكومة الإندونيسية عن التزام جديد في صورة زيادة المساهمات الطوعية المنتظمة بواقع 1.2 مليون دولار سنويا بداية من عام 2024».

وقالت الوزارة إن الممثل الدائم لجمهورية إندونيسيا لدى الأمم المتحدة، السفير أرماناتا ناصر، ألقى البيان في «مؤتمر التعهدات» الخاص بالأونروا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في 12 يوليو الجاري.

وبالإضافة إلى الوعد بزيادة المساهمات السنوية، تلتزم إندونيسيا بتقديم منحة بقيمة 2 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات الفلسطينيين في «مناشدة الأونروا العاجلة» خلال الفترة من أبريل وحتى ديسمبر من عام 2024.