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ارتفاع أعداد المعتقلين بالضفة إلى 9670 منذ 7 أكتوبر

آليات عسكرية إسرائيلية بالضفة الغربية (أرشيفية)
16 يوليو 2024 01:22

رام الله (الاتحاد)

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اعتقلت القوات الإسرائيلية خلال اليومين الماضيين 15 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية، بينهم سيدة وأسرى سابقون، ما يرفع عدد المعتقلين إلى 9 آلاف و670 منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.  
وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مشترك أمس أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل ونابلس ورام الله وجنين وطولكرم، كما تستمر قوات الاحتلال بتنفيذ اعتداءات، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين. 
وأشار البيان إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 9670، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن.

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