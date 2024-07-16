إيلون ماسك يعتزم تخصيص 45 مليون دولار شهرياً لدعم حملة ترامب

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الملياردير إيلون ماسك قال إنه يعتزم تخصيص نحو 45 مليون دولار شهرياً للجنة العمل السياسي العليا الجديدة المؤيدة للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.



وقالت الصحيفة نقلاً عن أشخاص مطلعين إن ماسك أشار إلى أنه يعتزم بدء تبرعاته في يوليو للجنة العمل السياسي الأميركية، لدعم ترشح ترامب للرئاسة.



وأيد ماسك علناً ترامب للمرة الأولى في السباق الرئاسي الأميركي، بعد ساعات من إصابة ترامب بالرصاص في أذنه خلال تجمع انتخابي يوم السبت.



واختار ترامب أمس الاثنين السيناتور جيه.دي فانس من ولاية أوهايو لمنصب نائب الرئيس، حيث رشح الحزب الجمهوري رسمياً الرئيس السابق مرة أخرى للبيت الأبيض.