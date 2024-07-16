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ترامب يظهر علناً للمرة الأولى منذ محاولة اغتياله

ترامب يظهر علناً للمرة الأولى منذ محاولة اغتياله
16 يوليو 2024 08:54

وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى المؤتمر العام للحزب الجمهوري في ميلووكي مضمّد الأذن وسط تصفيق حادّ من الحضور، في أول ظهور علني للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية منذ نجاته من محاولة اغتيال السبت.
وأصيب ترامب بخدش رصاصة في أذنه اليمنى، ممّا استدعى تضميدها، رفع قبضته في الهواء لتحيّة الحضور الذين استقبلوه من جهتهم استقبال الأبطال.
ولدى دخول ترامب القاعة الضخمة التي زيّنت باللونين الأزرق والأحمر علت هتافات مندوبي الحزب الجمهوري الذين رشّحوه قبل ذلك بقليل رسمياً لخوض الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر.

وتبلغ ذروة أعمال المؤتمر العام للحزب الجمهوري مساء الخميس، حين سيعلن ترامب قبوله رسمياً ترشيح حزبه للانتخابات الرئاسية في حفل ضخم.

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المصدر: وكالات
دونالد ترامب
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