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مقتل جنود باكستانيين بهجوم على قاعدة عسكرية

دخان يتصاعد من القاعدة العسكرية عقب الانفجار في باكستان
16 يوليو 2024 16:31

قال الجيش الباكستاني، اليوم الثلاثاء، إن مسلحين هاجموا قاعدة عسكرية في شمال غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل ثمانية جنود، بعد أن صدم مهاجم انتحاري جدارا يحيط بالقاعدة بمركبة محملة بالمتفجرات.
يتزامن هذا الهجوم، الذي وقع أمس الاثنين، مع تجدد أعمال إرهاب، مما دفع الحكومة الشهر الماضي إلى إطلاق عملية لمكافحة الإرهاب في المنطقة.
وذكر الجيش، في بيان، أن قوات الأمن قتلت جميع المهاجمين العشرة الذين استهدفوا القاعدة في "بانو" على الحدود مع منطقة وزيرستان الشمالية.
وأضاف الجيش "هذا الرد الفعال في الوقت المناسب... منع كارثة كبيرة وأنقذ أرواحا غالية بريئة".
وقتلى الهجوم هم سبعة من رجال الجيش وجندي من قوات الأمن.
وقال مسؤولان محليان إن القاعدة العسكرية كانت تُستخدم نقطة انطلاق للعمليات بهدف مواجهة المتشددين، وهي مُحاطة بمساكن لمدنيين اهتزت من دوي الانفجار.
وأضافا أن الانفجار الأولي كان هدفه هدم الجدار للسماح لبقية المسلحين بدخول القاعدة.
وقال الجيش، اليوم الثلاثاء، إن "القوات المسلحة الباكستانية... ستتخذ كل الإجراءات التي تراها لازمة لمواجهة هذه التهديدات".

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