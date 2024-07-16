الرئيس المصري يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى تكاتف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإغاثية بصورة عاجلة لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة.

كما أكد السيسي ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لتفادي توسع الصراع، وللتوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري من الرئيس التشيكي بيتر بافل، تضمن تأكيد حرص البلدين على تطوير التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، استنادا إلى العلاقات الوطيدة التي تجمع بينهما، والفرص المتاحة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات، خاصة في مجالات العمل الاقتصادي والتجاري، وفق بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي.

وطبقا للمتحدث، تناول الاتصال التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الأزمة الأوكرانية، والتطورات في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس المصري أهمية الحلول السلمية للأزمات الدولية والإقليمية.