أوكرانيا وتشيكيا توقّعان اتفاقيتين عسكريتين

وقعت أوكرانيا وتشيكيا، الثلاثاء، اتفاقيتين عسكريتين تتعلقان ببدء إنتاج مشترك للبنادق الهجومية ومكوّنات ذخيرة على الأراضي الأوكرانية، وفق ما أعلنه رئيسا حكومتي البلدين.

وتعمل أوكرانيا على تطوير قطاعها حديث العهد للصناعات الدفاعية، في خطوة ترمي إلى تقليص اعتمادها على المساعدات العسكرية الغربية منذ بدء الأزمة الحالية في 2022.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال في مؤتمر صحافي "وقّعنا اليوم، من بين أمور أخرى، اتفاقيتين هامّتين في مجال الصناعات الدفاعية. سيتم بناء مصنع جديد للخرطوش في أوكرانيا".

وأشار رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني، إلى أن "الاتفاق الثاني ينص على إنتاج بنادق هجومية لمجموعة كولت التشيكية في أوكرانيا".

وقال شميهال إن "أوكرانيا لديها النية والإمكانات لتصبح ترسانة العالم الحر، نحن ممتنون للجمهورية التشيكية لدعمها تطلّعاتنا".

وجاء في بيان لمجموعة "كولت" التشيكية أن وحدتها لإنتاج الذخيرة "سيلير آند بيلوت" ستتعاون مع شركة "أوكروبورونبروم" الأوكرانية في إنتاج "أنواع عدة من الذخيرة ذات العيار المنخفض في أوكرانيا".

وقال راديك موسيل المدير التنفيذي للشركة إن وحدة "سيلير آند بيلوت" سوف "توفّر الآلات اللازمة لإنتاج الذخيرة".

وأوضحت المجموعة التشيكية أن وحدتها المنتجة للأسلحة النارية "سيسكا زبرويوفكا"، "وقعت عقدا بشأن نقل التقنيات لتجميع بنادق برين 2 التشيكية في أوكرانيا".

وجاء في بيان لوزارة الصناعات الاستراتيجية الأوكرانية أن "الاتفاق مع مجموعة كولت التشيكية ينص على توطين التجميع والإنتاج اللاحق للبنادق الهجومية المعيارية لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا".

من جهتها، قالت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا إن جزءا من الإنتاج سيكون في الجمهورية التشيكية حيث سيتمركز أيضا جزء من العمال، فيما ستتولى أوكرانيا التطوير.

وأضافت الثلاثاء أن المحادثات تمحورت أيضا حول تدريبات مستقبلية لجنود أوكرانيين على الأراضي التشيكية.

وكانت تشيرنوخوفا قد أشارت إلى أن الجمهورية التشيكية تخطّط لتدريب أربعة آلاف جندي أوكراني هذا العام، بعدما درّبت عددا مماثلا في العام 2023.

والجمهورية التشيكية العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، حليف كبير لأوكرانيا، وتمدّ كييف بمساعدات إنسانية وعسكرية أساسية.

وهي استقبلت أكثر من 600 ألف لاجئ أوكراني، وشحنت إلى أوكرانيا معدات عسكرية بقيمة 288 مليون دولار أميركي (265 مليون يورو) منذ بدء الأزمة الحالية في فبراير 2022.

وقال فيالا "بالنسبة لنا، من الأهمية بمكان مواصلة دعم أوكرانيا".

وأشار فيالا إلى أن براغ وكييف ستوقّعان اتفاقا أمنيا ثنائيا في لندن الخميس على هامش اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية.