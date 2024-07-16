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قتيلان بضربة إسرائيلية على جنوب لبنان

أعمدة دخان تتصاعد بعد ضربات إسرائيلية على الجنوب اللبناني (أ ف ب)
17 يوليو 2024 01:04

بيروت (وكالات) 

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قُتل شخصان بضربة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مستودع أسلحة لفصائل مسلحة في الجنوب. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بارتكاب القوات الإسرائيلية مساء أمس مجزرة في حق المدنيين في مدينة بنت جبيل قُتل خلالها شقيقان، فيما أصيبت شقيقتهما بجروح خطرة عندما استهدفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية منزلهم بغارة وعلى دفعتين فدمرته في حي العويني في المدينة.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنّ مقاتلات تابعة لسلاح الجو قامت بالإغارة على مستودع أسلحة في منطقة بنت جبيل تابع لفصائل مسلحة، بالإضافة إلى مبنى عسكري في منطقة كفركلا بجنوب لبنان.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بضربة إسرائيلية استهدفت منطقة كفركلا الحدودية. والسبت الماضي، قُتل مدنيان جرّاء غارة إسرائيلية على قرية دير ميماس في جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء ومصدر أمني، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عنصرين مسلحين في المنطقة.

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