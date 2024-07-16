ترامب سيحمي حقوق حيازة السلاح رغم محاولة اغتياله

قال كريس لاسيفيتا المستشار الكبير في حملة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانتخابية، الثلاثاء، إن ترامب سيحمي حقوق حيازة السلاح بتعيين قضاة اتحاديين يعارضون فرض قيود جديدة على حيازة الأسلحة النارية إذا انتخب رئيسا للبلاد في نوفمبر المقبل.

وقال لاسيفيتا، في فعالية استضافتها جمعية تدافع عن حقوق حيازة السلاح خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي "سنرى استمرارا في دعم التعديل الثاني والدفاع عنه، والمكان الذي يُؤدى فيه هذا الدور حقا، كما تعلمون، هو القضاء".

وينص هذا التعديل القانوني المشار إليه على حق الأميركيين في حمل السلاح.

جاءت تصريحات لاسيفيتا متوافقة مع آراء 12 مندوبا جمهوريا أجرت رويترز معهم مقابلات خلال المؤتمر الوطني للحزب، بعد إصابة ترامب بطلق ناري في أذنه خلال تجمع انتخابي أقيم في ولاية بنسلفانيا يوم السبت.

ورفض جميع المندوبين إجراء أي تعديلات على قوانين حيازة السلاح في الولايات المتحدة أو رفع السن القانونية لشراء سلاح أو حتى القيام بإجراءات استعلام أكثر صرامة للراغبين في حيازته.

وفي حديثه إلى الرابطة الوطنية للبنادق في فبراير الماضي، تعهد ترامب بإلغاء جميع القيود المتعلقة بالأسلحة التي فرضها الرئيس جو بايدن المنتمي إلى الحزب الديمقراطي.