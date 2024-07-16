الأربعاء 17 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب سيحمي حقوق حيازة السلاح رغم محاولة اغتياله

ترامب ونائبه فانس خلال مؤتمر الحزب الجمهوري
17 يوليو 2024 01:03

قال كريس لاسيفيتا المستشار الكبير في حملة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانتخابية، الثلاثاء، إن ترامب سيحمي حقوق حيازة السلاح بتعيين قضاة اتحاديين يعارضون فرض قيود جديدة على حيازة الأسلحة النارية إذا انتخب رئيسا للبلاد في نوفمبر المقبل.
وقال لاسيفيتا، في فعالية استضافتها جمعية تدافع عن حقوق حيازة السلاح خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي "سنرى استمرارا في دعم التعديل الثاني والدفاع عنه، والمكان الذي يُؤدى فيه هذا الدور حقا، كما تعلمون، هو القضاء".
وينص هذا التعديل القانوني المشار إليه على حق الأميركيين في حمل السلاح.
جاءت تصريحات لاسيفيتا متوافقة مع آراء 12 مندوبا جمهوريا أجرت رويترز معهم مقابلات خلال المؤتمر الوطني للحزب، بعد إصابة ترامب بطلق ناري في أذنه خلال تجمع انتخابي أقيم في ولاية بنسلفانيا يوم السبت.
ورفض جميع المندوبين إجراء أي تعديلات على قوانين حيازة السلاح في الولايات المتحدة أو رفع السن القانونية لشراء سلاح أو حتى القيام بإجراءات استعلام أكثر صرامة للراغبين في حيازته.
وفي حديثه إلى الرابطة الوطنية للبنادق في فبراير الماضي، تعهد ترامب بإلغاء جميع القيود المتعلقة بالأسلحة التي فرضها الرئيس جو بايدن المنتمي إلى الحزب الديمقراطي.

أخبار ذات صلة
أوربان: ترامب مستعد للتوسط فوراً للسلام بين روسيا وأوكرانيا
الأميركيون يخشون الفوضى بعد محاولة اغتيال ترامب
المصدر: رويترز
دونالد ترامب
حيازة السلاح
محاولة اغتيال
آخر الأخبار
القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي المساعد للشركات تُطلق العنان للإنتاجية وتُمكّن اتخاذ القرارات وتضمن تحقيق النجاح
اقتصاد
القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي المساعد للشركات تُطلق العنان للإنتاجية وتُمكّن اتخاذ القرارات وتضمن تحقيق النجاح
اليوم 11:04
«عقالْ المِرجله» (بوخالد).. رائعة شعريّة جديدة لـ محمد بن راشد
علوم الدار
«عقالْ المِرجله» (بوخالد).. رائعة شعريّة جديدة لـ محمد بن راشد
17 يوليو 2024
فلسطينيون يتفقدون مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين وسط غزة عقب استهدافها بغارة إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن تعبر عن قلقها العميق بعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة
17 يوليو 2024
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال لقائه دونالد ترامب في فلوريدا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوربان: ترامب مستعد للتوسط فوراً للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17 يوليو 2024
فلسطيني يحمل ما تبقى من متاعه وسط أنقاض مبنى دمره القصف الإسرائيلي في غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: كل مكان في غزة منطقة موت محتملة
17 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©