الأربعاء 17 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أمطار غزيرة تجتاح مدينة تورونتو الكندية وتتسبب في انقطاع الكهرباء

أمطار غزيرة تجتاح مدينة تورونتو الكندية وتتسبب في انقطاع الكهرباء
17 يوليو 2024 14:27

تسببت الأمطار الغزيرة في غرق الشوارع وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في مدينة تورونتو الكندية.

وذكرت وكالة الأنباء الكندية، أن فرق الإطفاء تمكنت من إنقاذ 14 شخصاً، من سياراتهم، على طريق "دون فالي باركواي" السريع، الذي يربط الجزء الشمالي ومدينة تورونتو ووسطها.

أخبار ذات صلة
تنبيه لمواطني الدولة المتواجدين في كندا
193 حالة وفاة بسبب الأمطار الغزيرة في الهند

ونجح رجال إطفاء أيضاً في تحرير أشخاص، كانوا محاصرين في المصاعد المعطلة وغيرها من الأماكن المغلقة، في حين أثرت الفيضانات على العديد من الطرق الرئيسة ومحطة الاتحاد وهي مركز نقل رئيس في المدينة.

وأضافت وكالة الأنباء الكندية أن فيضانات حدثت في الكثير من المناطق في منطقة تورونتو الكبرى، التي ضربتها أيضاً أمطار غزيرة، حيث غمرت المياه فجأة أجزاء من الطرق والطرق السريعة وتقطعت السبل بالكثير من السيارات.

المصدر: وام
أمطار غزيرة
كندا
انقطاع الكهرباء
آخر الأخبار
القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي المساعد للشركات تُطلق العنان للإنتاجية وتُمكّن اتخاذ القرارات وتضمن تحقيق النجاح
اقتصاد
القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي المساعد للشركات تُطلق العنان للإنتاجية وتُمكّن اتخاذ القرارات وتضمن تحقيق النجاح
16 يوليو 2024
خالد بن محمد بن زايد
علوم الدار
ودعه خالد بن محمد بن زايد.. الرئيس الإندونيسي يختتم زيارته إلى الإمارات
اليوم 16:34
مودريتش مستمر مع ريال مدريد حتى 2025
الرياضة
مودريتش مستمر مع ريال مدريد حتى 2025
اليوم 16:33
حاكم الشارقة يرفع قيمة التعويض للمتأثرين بالمنخفض الجوي إلى 50 ألف درهم
علوم الدار
حاكم الشارقة يرفع قيمة التعويض للمتأثرين بالمنخفض الجوي إلى 50 ألف درهم
اليوم 16:26
أمام محمد بن راشد.. 20 من أعضاء النيابة العامة الجُدد في دبي يؤدون اليمين القانونية
علوم الدار
أمام محمد بن راشد.. 20 من أعضاء النيابة العامة الجُدد في دبي يؤدون اليمين القانونية
اليوم 16:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©