أمطار غزيرة تجتاح مدينة تورونتو الكندية وتتسبب في انقطاع الكهرباء

تسببت الأمطار الغزيرة في غرق الشوارع وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في مدينة تورونتو الكندية.

وذكرت وكالة الأنباء الكندية، أن فرق الإطفاء تمكنت من إنقاذ 14 شخصاً، من سياراتهم، على طريق "دون فالي باركواي" السريع، الذي يربط الجزء الشمالي ومدينة تورونتو ووسطها.

ونجح رجال إطفاء أيضاً في تحرير أشخاص، كانوا محاصرين في المصاعد المعطلة وغيرها من الأماكن المغلقة، في حين أثرت الفيضانات على العديد من الطرق الرئيسة ومحطة الاتحاد وهي مركز نقل رئيس في المدينة.

وأضافت وكالة الأنباء الكندية أن فيضانات حدثت في الكثير من المناطق في منطقة تورونتو الكبرى، التي ضربتها أيضاً أمطار غزيرة، حيث غمرت المياه فجأة أجزاء من الطرق والطرق السريعة وتقطعت السبل بالكثير من السيارات.