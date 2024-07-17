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وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيرته الألمانية الوضع في غزة

وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيرته الألمانية الوضع في غزة
17 يوليو 2024 18:11

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بوقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
 وشدد الدكتور عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم من وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، على أهمية استمرار الدعم الألماني لوكالة «الأونروا»، واستعرض الجهود المصرية في رعاية عملية التفاوض لوقف إطلاق النار في غزة.
من جانبها، أكدت وزيرة خارجية ألمانيا أهمية استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط بالنسبة لبلادها، وأعربت عن تقديرها للتعاون القائم مع مصر في هذا الشأن واستمرار التنسيق عبر قنوات التواصل القائمة.
كما أعربت عن اهتمامها بالملف الإنساني في غزة وتقديرها للجهود المصرية لتخفيف معاناة سكان القطاع، معربة عن استعداد ألمانيا لتقديم الدعم لهذه الجهود.

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المصدر: وام
مصر
ألمانيا
قطاع غزة
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