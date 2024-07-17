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انقطاع الكهرباء جنوب روسيا وسط موجة حر

انقطاع الكهرباء جنوب روسيا وسط موجة حر
17 يوليو 2024 21:31

 تعرض جنوب روسيا لانقطاع مخطط للتيار الكهربائي بسبب موجة الحرارة التي أدت إلى زيادة الطلب على الكهرباء، فضلاً عن توقف مفاعل نووي عن العمل لفترة من الوقت.
 وقال فاسيلي جولوبيف، الحاكم الإقليمي لمنطقة روستوف، على تطبيق تيليجرام إن المستهلكين سيواجهون انقطاعاً في الكهرباء لساعات في كل مرة. وأعلنت شركة الطاقة الإقليمية في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، عن انقطاع التيار الكهربائي لمدة 12 ساعة يومياً، مع عودة الكهرباء لمدة ساعتين ثم قطعها لمدة ساعتين. 
وأوضحت أن مفاعلاً في محطة روستوف للطاقة النووية توقف تلقائياً بعد ظهر أمس الثلاثاء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي مؤقتاً عن نحو 2.5 مليون شخص. 

 

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