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درجات الحرارة العالية تجتاح أوروبا

درجات الحرارة العالية تجتاح أوروبا
17 يوليو 2024 23:00

 من المتوقع أن تتخلى لندن عن صيفها البارد نسبياً لتصل درجة الحرارة بها 31 درجة مئوية بعد غد الجمعة، بينما تسببت الحرارة الشديدة في منطقة البحر المتوسط في إغلاق متحف الأكروبوليس في أثينا عصر اليوم الأربعاء. 
بعد بداية ممطرة في شهر يوليو، سيؤدي الهواء الدافئ القادم من القارة إلى رفع درجات الحرارة لفترة وجيزة في المملكة المتحدة خلال الأيام المقبلة. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ريبيكا هيكس، نائبة كبير خبراء الأرصاد في هيئة الأرصاد الجوية البريطانية: «لا يبدو أن الحرارة ستستمر لفترة طويلة، حيث يدفع نظام أمامي الهواء الدافئ بعيدا وتزداد الأمور اضطراباً في عطلة نهاية الأسبوع».
 وفي الجنوب، تتسبب الحرارة القادمة من الصحراء الكبرى في أفريقيا في رفع درجات الحرارة إلى أعلى من 40 درجة مئوية في اليونان وإيطاليا وإسبانيا، وتصل درجات الحرارة إلى هذا المستوى في بعض أجزاء فرنسا.
 وهذا سيتسبب في وصول معظم منطقة البحر المتوسط إلى أعلى مستوى من خطورة اندلاع حرائق الغابات بحلول يوم الأحد المقبل، وفقا لخدمة كوبرنيكوس لمراقبة تغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي. 

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المصدر: د ب أ
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