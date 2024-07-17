«الأونروا»: إسرائيل قصفت 8 مدارس بغزة خلال 10 أيام

غزة (الاتحاد)

كشف مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، فيليبي لازاريني، أمس، عن أن إسرائيل قصفت في الأيام العشرة الماضية 8 مدارس على الأقل في غزة، 6 منها تابعة لـ«الأونروا».

وقال لازاريني، في منشور على منصة «إكس»: «في حادثة شبه يومية، تعرضت 8 مدارس على الأقل للقصف في الأيام العشرة الماضية، 6 منها تابعة لـ(الأونروا)»، مضيفاً أن «الحرب سلبت الفتيات والفتيان في غزة طفولتهم وتعليمهم».

وشدد لازاريني على أن المدارس يجب ألا تُستخدم مطلقاً للقتال أو لأغراض عسكرية من قبل أي طرف في النزاع، كما أكد أن المدارس ليست هدفاً.

وتابع أن التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي مستمر بلا هوادة، وقد انتُهكت جميع قواعد الحرب في غزة، مؤكداً أنه يجب ألا يصبح فقدان إنسانيتنا هو القاعدة الجديدة، كما جدد مطالبته بوقف إطلاق النار فوراً.

وأرفق المنشور بصور تظهر الدمار الذي لحق بإحدى مدارس «الأونروا» جراء قصف إسرائيلي استهدفها، رغم اكتظاظها بالنازحين الذين لجأوا إليها بحثاً عن الأمان.