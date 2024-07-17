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الملك تشارلز: حكومة بريطانيا ملتزمة بحل الدولتين لإنهاء الصراع

الملك تشارلز الثالث
18 يوليو 2024 01:15

لندن (الاتحاد)

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أكد ملك بريطانيا تشارلز الثالث أن الحكومة البريطانية ملتزمة بحل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وذكر أن «الحكومة ملتزمة بحل الدولتين بوجود إسرائيل، بجانب دولة فلسطينية ذات سيادة وتتمتع بمقومات البقاء».
وفي الأثناء، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لنظيرته الألمانية أنالينا بيربوك أهمية الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف الحرب على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.
وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية أن عبد العاطي بحث خلال اتصال هاتفي مع بيربوك، جهود الوساطة المصرية في المفاوضات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، حيث أشار إلى «أهمية تضافر جهود البلدين لحلحلة أزمات المنطقة على ضوء ثقل مصر في المنطقة ودور ألمانيا وثقلها في أوروبا وعلى الساحة الدولية».
كما شدد عبد العاطي على أهمية استمرار الدعم الألماني لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بحسب البيان.

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فلسطين
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الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
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