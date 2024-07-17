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فلسطين تندد بقرار إسرائيل مصادرة 441 دونماً بالضفة

مستوطنة على أراضٍ فلسطينة بالضفة (أرشيفية)
18 يوليو 2024 01:14

القدس (الاتحاد)

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نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، بمصادر الجيش الإسرائيلي 441 دونماً من الأراضي الفلسطينية غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الخارجية في بيان: «ندين السياسة الاستعمارية العنصرية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بشكل متسارع للاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين، كان آخرها مصادرة 441 دونماً من أراضي المواطنين في قرى شبتين وير عمار ودير قديس، غرب رام الله».
وأضافت: «الحكومة الإسرائيلية تواصل تحديها السافر لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بهدف إدخال أعمق التغييرات على الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي القائم للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما يقوض فرصة تطبيق مبدأ خيار حل الدولتين».
وطالبت الخارجية بضرورة وقف الاستيطان وتفكيك ميليشيات المستوطنين ونزع أسلحتها، باعتبار أن الاستيطان تهديد مباشر وخطير لساحة الصراع ولفرصة إحياء عملية السلام وتحقيق الحلول السياسية للصراع.
أمس الأول، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان، إن الجيش الإسرائيلي صادر «441 دونماً (الدونم يساوي 1000 متر مربع) من أراضي المواطنين في قرى شِبتين ودير عمار ودير قِديس غرب رام الله.

فلسطين
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الاستيطان الإسرائيلي
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