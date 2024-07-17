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«الناتو» يعين مسؤولاً بريطانياً في منصب المبعوث الخاص لأوكرانيا

باتريك تيرنر
18 يوليو 2024 01:14

بروكسل (د ب أ)

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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج، أمس، أن الحلف عين باتريك تيرنر في منصب المبعوث الخاص للحلف في كييف.
ومن المقرر أن يقود تيرنر تمثيل الناتو في أوكرانيا اعتباراً من سبتمبر المقبل.
وقال ستولتنبرج إن المسؤول البريطاني رفيع المستوى «يثري المنصب بسنوات من القيادة والخبرة». ويتم تكليف المسؤول بتنسيق الدعم السياسي والعملي للحلف على الأرض.
وتولى تيرنر من قبل منصب مساعد الأمين العام للناتو لشؤون العمليات، ومساعد الأمين العام للناتو لسياسة الدفاع والتخطيط.
ويأتي التعيين بعد قمة لقادة الناتو في واشنطن، تبنى فيها الحلفاء خطة لينسق الناتو المساعدات العسكرية لأوكرانيا لأول مرة تحت مظلة بعثة رسمية تسمى (مساعدات حلف الناتو الأمنية والتدريب لأوكرانيا).

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