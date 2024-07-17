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المجر: تهديدات الاتحاد الأوروبي لن تثنينا عن مساعي السلام في أوكرانيا

وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو
18 يوليو 2024 01:14

الأمم المتحدة (د ب أ)

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أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أمس، أن تهديدات الاتحاد الأوروبي بمقاطعة المجر وعدم التفاوض معها لن تثني بودابست عن مواصلة مهمتها للسلام، لحل الصراع الأوكراني.
وقال سيارتو: «ظهر جميع السياسيين المؤيدين للحرب في أوروبا فور بدء مهمة السلام هذه. وقد هددونا بالمقاطعة، وعدم التفاوض معنا. لكن كما تعلمون، فإن هذه الأنواع من الهجمات لا تثبط عزيمتنا.
وقال سيارتو، في تصريحات صحفية أمس: إن «موقف المجر من الصراع في أوكرانيا بسيط وواضح، حيث تنشد بودابست التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن».

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