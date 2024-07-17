مقتل رجلي إطفاء خلال إخماد حريق في إيطاليا



لقي رجلا إطفاء حتفهما الأربعاء أثناء مكافحة حريق في جنوب إيطاليا قرب بلدة ماتيرا، وفق ما أعلنت خدمة الإطفاء الإيطالية على منصة إكس.وقال المصدر دون إعطاء مزيد من التفاصيل «بعد ظهر اليوم خلال عمليات لإخماد حريق أحراج (...) لقي اثنان من عناصر الإطفاء حتفهما. ولا يزال يتعين توضيح ملابسات الحادثة».

وقدم رئيس الخارجية أنطونيو تاياني ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي ورئيس مجلس الشيوخ إنياسيو لا روسا التعازي لفريق الإطفاء.

تندلع حرائق صغيرة كل يوم تقريبا في إيطاليا خاصة في الجنوب والجزر، بينما تتأثر البلاد بأكملها بموجة حر.

وتوقفت حركة القطارات بين روما ونابولي الأربعاء بسبب حريق قريب من العاصمة الإيطالية.