الخميس 18 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البيت الأبيض يعلن إصابة الرئيس بايدن بكورونا

البيت الأبيض يعلن إصابة الرئيس بايدن بكورونا
18 يوليو 2024 10:30

أعلن البيت الأبيض في بيان مساء الأربعاء إصابة الرئيس الأميريكي جو بايدن بفيروس كورونا.
وقالت كارين جان بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إن نتيجة فحص الرئيس الأميركي جاءت إيجابية بعد حدث حضره بايدن في ولاية نيفادا.
وأضافت أنه "تم تطعيمه وتعزيزه وهو يعاني من أعراض خفيفة". وأشارت إلى أنه "سيعود إلى ديلاوير حيث سيعزل نفسه وسيواصل القيام بجميع واجباته بالكامل خلال تلك الفترة".

أخبار ذات صلة
بايدن يعلن استعداده لإعادة التفكير بترشحه إن واجه «حالة طبية»
بايدن يؤكد استعداده لمناظرة ترامب مجدداً

وقال طبيب بايدن إن الرئيس ظهرت عليه "أعراض الجهاز التنفسي العلوي" بعد الظهر، وأضاف الطبيب أن بايدن تلقى الجرعة الأولى من عقار باكسلوفيد المضاد لكورونا.
وقال بايدن في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أشعر أنني بحالة جيدة وأشكر الجميع على التمنيات الطيبة".

المصدر: وكالات
جو بايدن
كورونا
البيت الأبيض
آخر الأخبار
مانشستر يونايتد.. «الصفقة اقتربت»!
الرياضة
مانشستر يونايتد.. «الصفقة اقتربت»!
اليوم 11:47
287 لاعباً في «النسخة الأولى» لدوري الإمارات للرياضات الإلكترونية
الرياضة
287 لاعباً في «النسخة الأولى» لدوري الإمارات للرياضات الإلكترونية
اليوم 11:30
دراجة تشارك في «أولمبياد باريس» بعد «حادث مقطورة»!
دراجة تشارك في «أولمبياد باريس» بعد «حادث مقطورة»!
اليوم 11:18
الذهب
اقتصاد
الذهب يلمع بفضل توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية
اليوم 11:09
قتلى بحريق مبنى في مدينة نيس الفرنسية
الأخبار العالمية
قتلى بحريق مبنى في مدينة نيس الفرنسية
اليوم 11:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©