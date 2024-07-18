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قتلى بحريق مبنى في مدينة نيس الفرنسية

قتلى بحريق مبنى في مدينة نيس الفرنسية
18 يوليو 2024 11:04

أودى حريق اندلع في مبنى سكني في مدينة نيس الفرنسية بحياة سبعة أشخاص الخميس، وفق ما أعلن جهاز الإطفاء المحلي.
وما زالت أسباب الحريق الذي شبّ في الطابق السابع من مبنى يقع في حي مولان الشعبي في المدينة، غير معروفة. ورغم الجهود الكبيرة التي بذلت "قتل للأسف سبعة أشخاص في هذا الحريق" بحسب جهاز الإطفاء.
ونقل شخص في وضع "خطر جداً" إلى المستشفى واثنان آخران إصابتهما معتدلة.
ولدى وصولها إلى مكان الحريق واجهت فرق الإطفاء "حريقاً عنيفاً في الطابق السابع من المبنى" وقد انقذ عناصرها "ثلاثة أشخاص عبر سلالم" نشروها على واجهة المبنى فيما نقل 33 شخصاً آخر "إلى مكان آمن".
وشارك في مكافحة الحريق 72 إطفائياً و25 آلية.

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