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مصر تطالب بالانسحاب الإسرائيلي من رفح

مصر تطالب بالانسحاب الإسرائيلي من رفح
18 يوليو 2024 18:27

أكدت مصر على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة رفح الفلسطينية وتشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، مع سيجريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

ورحب عبدالعاطي بالتعاون مع المسؤولة الأممية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2720، لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بسرعة ومن دون عوائق.

وعبر وزير الخارجية المصري عن قلق بلاده الشديد من الوضع الإنساني الكارثي في القطاع بعد عشرة أشهر من العدوان الإسرائيلي، مؤكداً أن مصر تسعى لضمان تدفق المساعدات عبر معبر رفح رغم التصعيد العسكري.

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وطالب عبدالعاطي بتحديد التحديات التي تحول من دون توزيع المساعدات، وإيجاد حلول لها وفقا لقرار مجلس الأمن.

وأدان الهجمات على العاملين في مجال المساعدات، مشددا على أهمية التنسيق مع السلطة الفلسطينية ومع وكالة الأونروا.

وأكدت كاخ أهمية الإطار السياسي لولايتها، وأعربت عن شكرها لمصر على جهودها وتعاونها في مواجهة الأزمة الإنسانية في غزة.

واتفق الجانبان على استمرار التشاور في الفترة المقبلة.

المصدر: وام
مصر
قطاع غزة
رفح
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