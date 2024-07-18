مجلس النواب المصري يمنح الثقة للحكومة الجديدة

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الخميس، على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وبرنامج عملها (/2024 2025 - /2026 2027).

وأعلن جبالي، رئيس مجلس النواب، الموافقة على برنامج الحكومة ومنحها الثقة، مطالبا إياها بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير البرلمان، حسبما أورده موقع قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، بحضور مدبولي، ونحو 28 وزيرا.

