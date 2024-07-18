نتنياهو يرفض إقامة مستشفى ميداني لعلاج أطفال غزة

جنيف (وام، وكالات)

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، إقامة مستشفى ميداني لعلاج الأطفال الفلسطينيين الجرحى، جراء الحرب المتواصلة على قطاع غزة للشهر العاشر.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان: «أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كتابياً أنه لا يوافق على إنشاء مستشفى لسكان غزة على الأراضي الإسرائيلية»، دون توضيح.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت هذا الأسبوع أنه أمر ببناء «مستشفى مؤقت» لعلاج الأطفال المرضى في غزة.

وذكر بيان حكومي الأربعاء الماضي أن غالانت ناقش مسألة المستشفى في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.