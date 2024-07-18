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«العدل الدولية» تعلن رأيها بشأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين اليوم

مقر محكمة العدل الدولية
19 يوليو 2024 02:04

لاهاي (الاتحاد)

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تعلن محكمة العدل الدولية، اليوم، رأيها الاستشاري بشأن تداعيات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وستبدي المحكمة خلال جلسة عامة بمقرها في مدينة لاهاي الهولندية، رأيها باحتلال إسرائيل لفلسطين، وممارسات الضم في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والجهود المبذولة لتغيير وضع القدس الشرقية، وعدم قانونية الفصل العنصري.
​​​​​​​وفي 30 ديسمبر 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وكيف تؤثر ممارسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية لهذا الوضع على كل الدول والأمم المتحدة.
وفي جلسات الاستماع التي عقدت يومي 19 و26 فبراير 2024، شاركت 49 دولة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، وعرضت شفهياً وجهات نظرها بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وضمها إلى مجلس المحكمة.

محكمة العدل الدولية
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فلسطين
الاحتلال الإسرائيلي
الأراضي الفلسطينية
الأراضي الفلسطينية المحتلة
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