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ليبيا وتشاد ترحبان بإعادة فتح الحدود

عبد الحميد الدبيبة ومحمد ديبي خلال اللقاء
19 يوليو 2024 02:04

حسن الورفلي (بنغازي)

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رحب رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي، أمس، بإعادة فتح الحدود المشتركة مع ليبيا، والتي أصبحت مصدر نشاط للتجار ورجال الأعمال والمستثمرين، مشيراً إلى أن التجارة البينية لن تكون مستدامة إلا إذا جرى ضمان الأمن على طول الحدود المشتركة بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاءات ديبي في العاصمة طرابلس مع مسؤولين ليبيين على هامش مشاركته في مؤتمر للهجرة.
وقال الرئيس التشادي إن الحفاظ على الأمن بين ليبيا وتشاد يتطلب إنشاءَ قوة عسكرية مشتركة، وزيادة تبادل المعلومات بين البلدين للتصدي لجميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار، مضيفاً أن تشاد لا يوجد بها أي منفذ بحري، وليبيا بالنسبة لها هي نقطة الدخول الرئيسية للبضائع بأنواعها كافة، لكن الظروف الأمنية كانت بمثابة عائق أمام هذه المعاملات التجارية.
وبحسب الرئاسة التشادية، أكد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة استعدادَ حكومته لتطوير العلاقات الثنائية، مذكراً بالتحديات التي تواجه البلدين بسبب الهجرة غير الشرعية. وأكد الجانبان ضرورة التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة ومحاربة الهجرة غير الشرعية من خلال حشد الموارد وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وعلى جانب آخر، أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أمس، البدء بإجراءات تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد، وجاء ذلك تعقيباً على البيان المشترك الصادر عن مجلسي النواب والدولة عقب اختتام اجتماعاتهم في العاصمة المصرية القاهرة.
وأكد أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين المجتمعون في القاهرة، أمس، توافقهم على تشكيل حكومة جديدة واحدة انطلاقاً من الحرص المشترك لأعضاء المجلسين على عملية سياسية يمتلكها الليبيون وتسيرها البعثة الأممية لتجاوز حالة التعثر. وأعلن أعضاء المجلسين، في بيان مشترك، توافقهم على تشكيل حكومة جديدة واحدة من خلال دعوة مجلس النواب الليبي لفتح باب الترشح.

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