الجمعة 19 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تونس تعترض 74 ألف مهاجر بالنصف الأول من 2024

سفينة من البحرية التونسية تقترب من قارب للمهاجرين في البحر المتوسط (أرشيفية)
19 يوليو 2024 02:04

تونس (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إنقاذ 47 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل تونس
ارتياح تونسي ليبي لاستئناف نشاط «رأس جدير»

قال وزير الداخلية التونسي خالد النوري، أمس، إن الحرس البحري التونسي اعترض أكثر من 74 ألف مهاجر في البحر في طريقهم إلى السواحل الأوروبية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وكما أوضح الوزير فإن هذا الرقم أعلى من أعداد المهاجرين الذين تم ضبطهم في كامل عام 2022 على السواحل التونسية، والبالغ نحو 45 ألفاً.  
وأضاف  النوري، في تصريحات صحفية، أثناء المشاركة في منتدى الهجرة عبر المتوسط في العاصمة الليبية طرابلس، أن جهود مكافحة الهجرة غير النظامية يكلف الدولة التونسية أكثر من 103 ملايين يورو موجهة لإدارة الحرس الوطني وحدها، من دون احتساب باقي الخسائر. ويفد على تونس آلاف المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الذين يرغبون في عبور البحر الأبيض المتوسط بحثاً عن فرص أفضل للحياة في الدول الأوروبية.
وتشير الحكومة إلى تداعيات خطرة لهذه التدفقات على اقتصاد البلاد والقطاع البيئي والصحي والزراعي، حيث يبيت أغلب المهاجرين في العراء داخل الغابات ومزارع الزيتون القريبة من سواحل ولاية صفاقس بالخصوص.
ووقّع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم مع تونس في يوليو 2023 للحد من تدفقات المهاجرين على سواحل إيطاليا القريبة. 

تونس
وزارة الداخلية التونسية
وزير الداخلية التونسي
السواحل التونسية
مكافحة الهجرة
أزمة الهجرة
الهجرة غير الشرعية
الهجرة إلى أوروبا
الهجرة غير النظامية
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي جو بايدن
الأخبار العالمية
بايدن يواصل العمل رغم «أعراض خفيفة لكوفيد»
19 يوليو 2024
روسيا تحذر من عسكرة الاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
روسيا تحذر من عسكرة الاتحاد الأوروبي
19 يوليو 2024
أفراد من الجيش الصومالي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصومال: عقوبات على قادة من «الشباب» الإرهابية
19 يوليو 2024
مستوطنة إسرائيلية أقيمت على أراضٍ محتلة بالضفة الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الكنيست» يتبنى قراراً يرفض قيام دولة فلسطينية
19 يوليو 2024
سيارات تابعة لبعثة الأمم المتحدة في اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن يؤكد أهمية نقل مقار الوكالات الدولية إلى عدن
19 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©