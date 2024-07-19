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زلزال بقوة 7,4 درجات يهز شمال تشيلي

زلزال بقوة 7,4 درجات يهز شمال تشيلي
19 يوليو 2024 08:57

هزّ زلزال بقوّة 7,4 درجات شمال تشيلي الخميس حسبما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء، فيما لم يصدر حاليا تحذير من حدوث موجات مدّ عالٍ (تسونامي).
ويقع مركز الهزّة على بُعد 265 كيلومتراً إلى شرق مدينة أنتوفاغاستا الساحليّة وعلى عُمق 126 كيلومتراً، استناداً إلى المعهد.
وكتب الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش على منصة إكس «حتى الآن لا توجد تقارير عن إصابات أو أضرار كبيرة، لكن الفرق تقوم بجمع المعلومات».
وتقع تشيلي على «حزام النار» في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي المكثف يمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.
في 2010 تسبب زلزال بقوة 8,8 درجات بتسونامي اجتاح قرى بأكملها في جنوب ووسط البلاد، موديا بحوالي 520 شخصاً.
يحد تشيلي المحيط الهادئ من الغرب وسلسلة جبال الأنديز من الشرق، وتعد واحدة من أكثر الدول نشاطاً زلزالياً في العالم.
ويبعد مركز الزلزال الذي وقع الخميس حوالي 80 كيلومتراً من حدود تشيلي مع الأرجنتين، وأقل من 30 كيلومتراً من حدودها مع بوليفيا.

 

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