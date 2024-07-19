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البيت الأبيض يتوقع أن يلتقي بايدن مع نتنياهو في واشنطن

البيت الأبيض يتوقع أن يلتقي بايدن مع نتنياهو في واشنطن
19 يوليو 2024 11:10

 قال البيت الأبيض يوم الخميس، إنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن الأسبوع المقبل. 
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إلى الصحفيين «نحن نتطلع إلى أن يكون لدى القائدين الفرصة ليلتقيا ببعضهما البعض أثناء زيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى المدينة». 
ومن المقرر أن يلقي نتنياهو خطاباً أمام الكونجرس الأميركي بشأن الحرب في غزة يوم الأربعاء المقبل. 
ولم يقدم كيربي تاريخاً محدداً للقاء بين الرجلين. وكان بايدن قد أصيب بكوفيدـ 19 ويخضع حالياً للعزل في مقر إقامة خاص في ديلاوير. 
وقال كيربي، إنه يجب التأكد من أن صحة الرئيس وتعافيه من كوفيد لهما الأولوية وإذا كان ذلك سيؤثر على المحادثات مع رئيس الوزراء نتنياهو، «فنحن لسنا في وضع يسمح لنا بالمساعدة». 

 

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المصدر: د ب أ
جو بايدن
البيت الأبيض
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