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مايكروسوفت تعلن إصلاح العطل التقني

مايكروسوفت تعلن إصلاح العطل التقني
19 يوليو 2024 15:44

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها حددت وأصلحت السبب وراء الانقطاع الذي أثر على خدماتها المتعددة مثل Outlook وTeams، 

وأشارت الشركة إلى أن المشكلة نتجت عن تكوين خاطئ في أحد أنظمتها. 

إذ تؤكد مايكروسوفت أنها تعمل على تحسين إجراءاتها لتجنب حدوث انقطاعات مماثلة في المستقبل.

وكانت قد تسببت مشكلة حاسوبية اضطرابات واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم، اليوم الجمعة، أثرت على  العمليات في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات وشركة الطيران ووسائل الإعلام والبنوك . 

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أكد جورج كورتز الرئيس التنفيذي لشركة "Crowdstrike"  أنه تم تحديد المشكلة، وعزلها وجار تطبيق الحل.

وفي وقت سابق من اليوم، نشر الرئيس التنفيذي لشركة "Crowdstrike"، جورج كورتز، على منصة التواصل الاجتماعي "X" أن الشركة "تعمل بنشاط مع العملاء المتأثرين بخلل تقني وتم العثور عليه في تحديث ويندوز".

وأضاف جورج كورتز "هذه ليست حادثة أمنية أو هجوماً إلكترونياً،  لقد تم تحديد المشكلة وعزلها وتطبيق الإصلاح".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الانترنت
مايكروسوفت
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