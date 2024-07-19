خلل تقني يضرب خطوطاً جوية وبنوكاً في أنحاء العالم

أيهم النميري (الاتحاد)

سببت مشكلة حاسوبية اضطرابات واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم، اليوم الجمعة. وفي المملكة المتحدة، انقطع بث قناة سكاي نيوز، بينما حذرت أكبر شركة قطارات في البلاد الركاب من تعطل محتمل بسبب «مشكلات واسعة النطاق في تكنولوجيا المعلومات»، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي. أيه. ميديا) اليوم الجمعة.

وفي ألمانيا، اضطر مطارا برلين وهامبورج- ضمن مطارات أخرى- إلى تعليق حركة الطيران مؤقتا مع بداية موسم العطلات. ووفقا لتقارير إعلامية، تعطل العمل في بنوك وشركات ومستشفيات، وأيضا حركة الطيران، في دول أخرى.

وأكدت شركة مايكروسوفت الليلة الماضية أنها تحقق في مشكلة تتعلق بخدماتها وتطبيقاتها، حيث حذر موقع حماية الخدمة بشركة التكنولوجيا العملاقة من «تراجع في الخدمة»، يعني عدم تمكن المستخدمين من الوصول إلى العديد من الخدمات الأكثر شعبية للشركة، التي يستخدمها الكثير من الشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم.

وبحسب موقع «داون ديتيكتور» المعني بمراقبة حالة الخدمة، أبلغ مستخدمون عن حدوث مشكلات في خدمات فيزا و مجموعة «بي تي» للاتصالات، وسلاسل متاجر كبرى، وبنوك ومنصات ألعاب عبر الإنترنت وبوابات إعلامية.

ومن الشركات المتضررة خطوط ريان إير الجوية التي ذكرت عبر موقعها الإلكتروني: «وقعت تعطلات في الشبكة (اليوم الجمعة 19 يوليو) بسبب انقطاع في نظام لدى طرف ثالث عالمي».

وأضافت الشركة: «سيتم إخطار الركاب المتضررين، ويجب على أي ركاب مسافرين (اليوم الجمعة 19 يوليو) التحقق عبر تطبيق ريان إير لديهم من آخر تحديثات بشأن رحلاتهم».

وفي صعيد متصل، قال مطار أدنبرة باسكتلندا، إن الانقطاع في نظام تكنولوجيا المعلومات يؤدي إلى فترات انتظار أطول. ووفقا لتقارير إعلامية، يشتبه أن سبب العطل التقني الواسع نجم عن خطأ في تحديث برنامج لشركة أمن تكنولوجيا المعلومات «كراودسترايك».

وأرجعت إحدى شركات الطاقة في أستراليا أعطالها إلى ذلك التحديث. وتحدثت شركة «كراودسترايك» في رسالة إلى عملائها عن مشكلات، حسبما أوضح موقع «ذا فيرج» المعني بالتكنولوجيا. وذكرت وسائل إعلام، مثل وكالة بلومبرج، أن الخطأ في «كراودسترايك» أدى بدوره إلى تعطل برامج شركة مايكروسوفت.

وأبلغت شركة البرمجيات الأميركية العملاقة قبل ذلك عن مشكلات في خدمتها السحابية 365.