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تعليق وزارة الطيران المدني في مصر حول تأثير العطل التقني

تعليق وزارة الطيران المدني في مصر حول تأثير العطل التقني
19 يوليو 2024 16:09

 أعلنت وزارة الطيران المدني في مصر، اليوم الجمعة، أن جميع المطارات المصرية تعمل بشكل طبيعي ولم تتأثر بالعطل التقني العالمي.

جاء ذلك في بيان للوزارة نشرته عبر صفحتها على موقع فيسبوك. وقال البيان: «نظراً لتعرض بعض المطارات العالمية لأعطال تقنية، مما أثر على حركة الطيران في العديد من المطارات حول العالم،. تعلن وزارة الطيران المدني عن تشكيل غرفة لمتابعة تطورات الموقف أولا بأول وأثره على حركة الطيران».

وأضاف: «هذا وتؤكد الوزارة أن جميع المطارات المصرية تعمل بشكل طبيعي حتى الآن ولم تتأثر أي رحلات مغادرة من الأراضي المصرية طبقا لجدول تشغيل الرحلات المقرره لها».

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وتابع: «وسوف يتم الإعلان عن أي مستجدات للموقف بشكل دوري».

ووفقاً لتقارير إعلامية، تعطل العمل في بنوك وشركات ومستشفيات، وتضررت أيضا حركة الطيران العالمية بسبب عطل تقني عالمي في نظام تكنولوجيا المعلومات.

المصدر: د ب أ
مصر
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