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قتلى بضربة جوية على ميكولاييف الأوكرانية

آثار قصف على ميكولاييف
19 يوليو 2024 21:19

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم طفل، وجرح خمسة آخرين، اليوم الجمعة، في ضربة استهدفت مدينة ميكولاييف في جنوب أوكرانيا.
وقال زيلينسكي، على تطبيق "تلغرام"، إن الضربة "حتى الآن، هناك خمسة جرحى. وقتل ثلاثة أشخاص (...) بينهم طفل".
وأرفق الرئيس الأوكراني، منشوره بعدة صور تظهر مبنى تحطمت نوافذه في عدة طوابق.
كما تظهر الصور إجلاء شخص واحد على الأقل على نقالة، وشخصين آخرين على الأرض.
وشدّد زيلينسكي، الذي يزور بريطانيا، على "الحاجة إلى حلول جديدة لدعم دفاعنا".
ويطالب الرئيس الأوكراني حلفاءه الغربيين باستمرار بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي للتمكن من اعتراض أعداد أكبر من الصواريخ والطائرات المسيّرة.
وأكد  أولكسندر سينكيفيتش رئيس بلدية ميكولاييف، مقتل ثلاثة أشخاص في حصيلة أولية جراء القصف، على حد قوله.
تقع ميكولاييف على بعد يزيد قليلاً على 50 كيلومترًا من نهر دنيبر، الذي يشكل خط مواجهة بين الجيشين الأوكراني والروسي.

المصدر: آ ف ب
ميكولايف
قصف جوي
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