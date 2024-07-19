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رئيس أوكرانيا يبحث عن «دعم قوي» من ستارمر

كير ستارمر وزيلينسكي خلال مباحثاتهما في لندن (أ ف ب)
20 يوليو 2024 01:28

لندن (د ب أ)

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أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس اجتماعاً غير عادي مع مجلس الوزراء البريطاني، في وقت يشدد فيه رئيس الوزراء كير ستارمر على دعم المملكة المتحدة المتواصل لأوكرانيا.
زيلينسكي أول مسؤول يزور مقر الحكومة البريطانية في داونينج ستريت، رسمياً، في ظل قيادة ستارمر، وأول زعيم أجنبي يخاطب مجلس الوزراء بشكل مباشر منذ اجتماع مع الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون في عام1997.
ومن المتوقع أن يقدم الرئيس الأوكراني إحاطة حول الوضع في أوكرانيا والحاجة إلى توسيع القاعدة الصناعية الدفاعية في أوروبا، فضلاً عن الاتفاق مع ستارمر على تمويل للصادرات الدفاعية بقيمة 3.5 مليار جنيه استرليني (4.5 مليار دولار). 
وقال ستارمر :«أوكرانيا، في القلب من جدول أعمال هذه الحكومة، وستظل كذلك دوماً، لذلك من المناسب أن يدلي الرئيس زيلينسكي بخطاب تاريخي أمام حكومتي».
وأضاف: «مكاسب روسيا المتزايدة في ميدان المعركة لا تساوي شيئاً مقارنة بالدعم الدولي الجماعي لأوكرانيا، أو قوة الأواصر بين شعوبنا».
وقال زيلينسكي في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قبل الاجتماع إنه يرغب في «دعم قوي» من ستارمر وإنه سوف يضغط من أجل الحصول على تصريح باستخدام الصواريخ البريطانية بعيدة المدى ضد مواقع تنطلق منها هجمات ضد الأهداف المدنية في أوكرانيا.

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