السبت 20 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أفغانستان.. 145 ألف متضرر من الكوارث الطبيعية خلال 2024

فيضانات في أفغانستان
20 يوليو 2024 01:28

جنيف (وام)

أخبار ذات صلة
«الأونروا»: عائلات غزة فقدت كل شيء والأوضاع تتدهور يومياً
«العدل الدولية»: احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني

أعلنت «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة» أن أكثر من 145 ألف شخص تضرروا من الكوارث الطبيعية في جميع أنحاء أفغانستان خلال العام الجاري.
وقال بابار بالوش المتحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي عقد أمس في جنيف إن المفوضية والمنظمات الإنسانية الأخرى في البلاد تعاني من نقص حاد في التمويل، موضحاً أنه تم تمويل عملية المفوضية الإنسانية في أفغانستان بنسبة 44% فقط من كلفتها.
وأوضح أن العواصف المطيرة والفيضانات الغزيرة التي حدثت يوم الاثنين الماضي في المناطق الوسطى والشرقية من أفغانستان أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً وإصابة أكثر من 340 آخرين ونزوح الكثيرين.
وأضاف أن العديد من الطرق والجسور والمنازل والمباني العامة، تضررت أو دمرت وتوقع ارتفاع الأرقام عندما تصبح المناطق متاحة بشكل كامل لفرق الإنقاذ والتقييم.
ولفت إلى أن الفيضانات الأخيرة تأتي في أعقاب فيضانات أخرى مدمرة حدثت في شهر مايو الماضي وضربت مناطق واسعة من شمال وشمال شرق وغرب أفغانستان، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 683 شخصاً.

أفغانستان
الكوارث الطبيعية
مفوضية شؤون اللاجئين
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
طفلان يسيران بجوار مبان مدمرة في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: عائلات غزة فقدت كل شيء والأوضاع تتدهور يومياً
20 يوليو 2024
«الحوثيون» هاجموا 88 سفينة تجارية منذ نوفمبر الماضي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تدمير صاروخين و4 مسيّرات «حوثية».. وإصابة سفينة قبالة ساحل عدن
20 يوليو 2024
ترامب متحدثاً خلال اليوم الأخير من مؤتمر الحزب الجمهوري (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: أترشح لأكون رئيساً لكل الأميركيين
20 يوليو 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
مقاتلات عراقية تقصف أوكاراً لـ«داعش» شمالي بغداد
20 يوليو 2024
كير ستارمر وزيلينسكي خلال مباحثاتهما في لندن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رئيس أوكرانيا يبحث عن «دعم قوي» من ستارمر
20 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©