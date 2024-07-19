أفغانستان.. 145 ألف متضرر من الكوارث الطبيعية خلال 2024

جنيف (وام)

أعلنت «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة» أن أكثر من 145 ألف شخص تضرروا من الكوارث الطبيعية في جميع أنحاء أفغانستان خلال العام الجاري.

وقال بابار بالوش المتحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي عقد أمس في جنيف إن المفوضية والمنظمات الإنسانية الأخرى في البلاد تعاني من نقص حاد في التمويل، موضحاً أنه تم تمويل عملية المفوضية الإنسانية في أفغانستان بنسبة 44% فقط من كلفتها.

وأوضح أن العواصف المطيرة والفيضانات الغزيرة التي حدثت يوم الاثنين الماضي في المناطق الوسطى والشرقية من أفغانستان أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً وإصابة أكثر من 340 آخرين ونزوح الكثيرين.

وأضاف أن العديد من الطرق والجسور والمنازل والمباني العامة، تضررت أو دمرت وتوقع ارتفاع الأرقام عندما تصبح المناطق متاحة بشكل كامل لفرق الإنقاذ والتقييم.

ولفت إلى أن الفيضانات الأخيرة تأتي في أعقاب فيضانات أخرى مدمرة حدثت في شهر مايو الماضي وضربت مناطق واسعة من شمال وشمال شرق وغرب أفغانستان، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 683 شخصاً.