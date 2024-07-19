إحباط هجوم إرهابي جنوبي روسيا

موسكو (وام)

تمكنت القوات الأمنية الروسية أمس من إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف محطة للحافلات جنوبي روسيا.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان بثته وكالة «إنترفاكس للأنباء» اعتقال مواطن من إحدى دول آسيا الوسطى ينتمي لتنظيم «داعش» الإرهابي خطط لتفجير محطة للحافلات في منتجع إيسينتوكي بإقليم ستافروبل جنوبي روسيا عبر زرع عبوة ناسفة يدوية الصنع في المحطة بما يوقع أكبر عدد ممكن من الضحايا.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال عمليات التفتيش ضبط مكونات عبوة ناسفة في المخبأ الذي أعده الإرهابي والعثور على مواد دعائية ذات طبيعة إرهابية.